eBay приобретает Caramel, чтобы снизить риски и сложность онлайн-продаж автомобилей

Гигант электронной коммерции eBay объявил о планах по приобретению компании Caramel, стартапа, помогающего продавцам и покупателям автомобилей завершить последние этапы сделки, включая проверку, финансирование, оформление документов, передачу прав собственности, страхование и многое другое.
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