Евросоюз снял санкции с Воложа, Мндоянца и Гамбалека

Европейский союз принял решение снять санкции с бывшего главы «Яндекса» Аркадия Воложа, исполнительного вице-президента по связям с госорганами инвестиционной компании АФК «Система» Сергея Мндоянца, а также словацкого бизнесмена и главы местного отделения мотоклуба «Ночные волки» Йозефа Гамбалека.
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