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Бурак Озчивит прибыл в Казань на съемки фильма "Рождественские елки"

Бурак Озчивит прибыл в Казань на съемки фильма "Рождественские елки"

Известный турецкий актер Бурак Озчивит прибыл в Казань для участия в съемках новой части кинопроекта "Рождественские елки".

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