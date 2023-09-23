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Шакур Стивенсон: «Мейвезер – самый умный боец в истории бокса»

 «Флойд, вероятно, самый умный боец, которого когда-либо видел бокс. Мой дедушка всегда учил меня искусству бокса – бить, а не получать.

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