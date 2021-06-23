В Кремле ответили на вопрос о дискриминации непривитых россиян

ЮлияРаботаВ Кремле ответили на вопрос о дискриминации непривитых россиян Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков допустил дискриминацию непривитых от коронавируса россиян.Вернуться к статье374НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЮлияНе понимаю этих "антипрививочников"! Мы выросли на прививках, и никто нас не спрашивал прививать или нет. Однако! Давайте посмотрим, какое поколение здоровее, поколение 70х или 2000х.Дмитрий БаклановПрививали в обязаловку, отправляли в отпуск в обязаловку, потребительские кредиты безпроцентные, квартиры бесплатные. Вот вернут это все - и мы будем рады! Но квартиры вперед!ТатьянаДело в том что в СССР прививали проверенные вакцины ! хотя и в то время были реакции на прививку. В данный момент вакцина не прошла должную проверку и к тому же вирус постоянно мутирует, нет смысла колоть то что не помогаетТатьянаСанСаныч ДемченкоНаум Наумов""""""""""""В данный момент вакцина не прошла должную проверку и к тому же вирус постоянно мутирует, нет смысла колоть то что не помогает"""""""""""""""""" А как Вы определили, что вакцина не помогает?Наум НаумовЭто верно, человек, без Бога, это животное, а не человек. Потому безбожников надо прививать принудительно, как животных.Дмитрий GoldНе делал прививки никогда и никогда не болел.Наум НаумовОдно дело природные болезни и другое дело воздействие биологического оружия, коим и является ковид.Алексей РэдсВ современной реальности зомби-апокалипсис - это наверно стадо людей, которые верят, что "намордники и так называемая "вакцина" спасут их от коронавируса". : ))))Галина Зайцевасогласна!Наум НаумовОт короны ничего не спасёт, намордники лишь уменьшают вероятность заразиться и заразить окружающих, а вакцинация обеспечивает протекание болезни без симптомов, либо в лёгкой форме.Алексей РэдсОт коронавируса спасëт наверно лишь праведность или желание и старание стать праведником, ибо я предполагаю, что могучий коронавирус – это орудие Судного дня Господне по очищению прекрасной Земли от грешников... ☀Наум НаумовМы все грешники и прибываем на Землю научиться жить праведно. Очистить Землю от грешников, всё равно, что очистить школы от учеников. Коронавирус, это биологическое оружие, созданное тёмными силами, нарушающее духовный Закон Бога, Закон свободы воли. В общем, одной только праведностью тут не обойтись, хотя нарушение законов государства, неизбежно приводит к нарушению Законов Бога, то есть, к греху.Алексей РэдсОднако может наступить день, когда все души станут чистыми. ☀Наум НаумовНикак невозможно. Земля, это детский сад, для Душ, со всего Мироздания, в том числе и местных, земных. Одни Души развиваются до уровня святости и уходят с Земли, на смену им приходят новые, молодые Души.Алексей РэдсОднако может наступить эра, когда на прекрасной Земле будет новая благостная высокоразвитая цивилизация. 🌷 💖 🌎 🕉 ☀Наум НаумовНу, это несомненно, всё может быть. Но особо надеяться на это не стоит, помятуя о том, что предыдущие четыре цивилизации, не смогли стать высокоразвитыми, благостными цивилизациями и были смыты потопами.Алексей РэдсТолько именно потопами?... Астероидов, землетрясений, ураганов там не было?...Наум НаумовКогда цивилизация землян заходит в тупик и развивается в сторону деградации и нет надежды, что всё наладится, материки с людьми опускают под воду, а дно океана поднимают, образуя другие материки. Если в каком-то месте на Земле социум людей заходит за черту допустимой деградации, там могут быть применены локальные катаклизмы, не затрагивающие всё человечество, в целом. Кстати, раньше, чтобы остановить деградацию народа и вывести с Земли безнадёжных грешников, в качестве катаклизма, активно использовались войны.Алексей РэдсОб всëм этом говорят Веды?Наум НаумовВеды это говорили и четырём предыдущим цивилизациям землян, мы уже пятая цивилизация, которой Веды это говорят. Видимо, одних разговоров мало, люди должны, на Земле что-то делать сами, чтобы наступила эра добра, радости и благости.Алексей Рэдс🌷 🕉 ☀ https://youtu.be/VKsCasGkEKQНаум НаумовХорошо, что, только может быть, индиго. А есть и такие, которые себя богами провозглашают, без всяких может быть. Ну, а что делать то надо, уже знаете?Владимир EвтушенкоИ опять падаль антипрививочная несёт пургу. Да чтоб вас, гнид, всех поразил ковид.СанСаныч ДемченкоТатьянаДмитрий БаклановЗаметьте никто из антипрививочников ковидом не болеет и знакомые их не болели...Дмитрий GoldИ это не объяснить, общаюсь с привитыми, а это и есть разносчики, но не заразился, так же добираюсь до работы на общественном транспорте, маску игнорирую.Алексей РэдсЭто можно объяснить, ибо, например, согласно существующей теории, коронавирус опасен только для низконравственных и следовательно для так называемых низковибрационных людей...❗Я предполагаю, что могучий коронавирус – это орудие Судного дня Господне по очищению прекрасной Земли от грешников... ☀Наум Наумов"""""""""но не заразился, так же добираюсь до работы на общественном транспорте, маску игнорирую.""""""""""" А как Вы определили, что не болели? Первые заражения ковидом, у очень многих людей, вообще протекают без симптомов. И что хорошего, в том, что Вы заразили уйму людей, не используя маску?Алексей РэдсПользователь под ником "Владимир Евтушенко", поскольку ты малодушно заблокировал мне техническую возможность ответить тебе здесь напрямую, отвечаю в общем потоке... За твою агрессию и попытку оскорбить нас ты рискуешь вместе с другими грешникаии скоро исчезнуть с лица прекрасной Земли...❗Виктор ПефтиПандемия - это война, а на войне все методы борьбы с врагом оправданы и необходимы!Алексей РэдсОднако воздержитесь от путанья объектов.Виктор Пефти"Дорогой"Алексей РэдсЧто "дорогой"?Алексей КорнеевУ всех уродов (отделившихся от русского Рода и Народа) диагноз одинаков - отсутствие или сдвиг мозгов.Комментировать
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