Иван Едешко: «Провел в ЦСКА 27 лет как игрок и тренер. Это были лучшие годы моей жизни»

Олимпийский чемпион 1972 года Иван Едешко признался, что провел в ЦСКА свои лучшие годы жизни. «Меня призвали в армию в 1970 году, я учился в институте физкультуры в Белоруссии, и тогда, окончив его, должен был отслужить год.
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