В Германии признали провальной прежнюю стратегию ЕС по Китаю

Немецкие эксперты предложили Евросоюзу ужесточить инструменты торговой политики в отношении Китая, сообщает 10 октября Welt am Sonntag со ссылкой на предварительный доклад комиссии Бундестага.
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