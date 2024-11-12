«Награда за сознательность»: подросток, разнимая драку, прихватил телефон одного из драчунов

В Южноуральске полицейские раскрыли кражу сотового телефона. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в полицию Южноуральска обратился 31-летний местный житель, рассказав о краже у него сотового телефона за 115 тысяч рублей.
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