«Награда за сознательность»: подросток, разнимая драку, прихватил телефон одного из драчунов

В Южноуральске полицейские раскрыли кражу сотового телефона. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в полицию Южноуральска обратился 31-летний местный житель, рассказав о краже у него сотового телефона за 115 тысяч рублей.