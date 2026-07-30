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Конрад Рэнкас: Россию ныне атакует та же международная коалиция, которая поддерживала Гитлера против СССР

Конрад Рэнкас: Россию ныне атакует та же международная коалиция, которая поддерживала Гитлера против СССР

Польский политический аналитик считает, что Россия противостоит западной коалиции как минимум с 2014 года, причём с 2022-го – непосредственно военным путем, однако российское сознание постоянно отрицает это.

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