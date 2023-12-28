Автор: АМАРАНТ "Мне не нравится" Иевляне сначала ржали над критикой. Думали - будет как всегда. И вдруг кто-то дал команду гасить! Награждение героев.
Кто и почему дал негласную команду гасить гламурятник
Комментарии
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Tania Еременко
Легко! Можно нагнуть её за бизнесвуменовские делишки. Не зря же она сбегала с перепуга пешком за границу. На воре шапка горит .Но... кто это сделает? " Она же памятник".
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3 час.
Tania Еременко
И на собчачку можно нарыть всё, как положено. но она же собчачка....))))))) кто же посмеет к ней 👺👹🥶с нарусовой прикоснуться. Они же знают ТАКУЮ тайну...))))))))))))))) Нарусова намекала.
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2 час.
Александр Симаков
Вы знаете анекдот про неуловимого Джо? Городок в западно-американской степи. Салун. За столом сидят два ковбоя, местный и приезжий, и пьют виски. Вдруг по улице кто-то проносится на огромной скорости, паля во все стороны из револьверов. В салуне никто и ухом не ведёт. Приезжий местному: — Билли? — Да, Гарри? — Что это было, Билли? — Это был Неуловимый Джо, Гарри. — А почему его зовут Неуловимым Джо, Билли? — Потому что его никто ещё не поймал, Гарри. — А почему его никто ещё не поймал, Билли? — Потому что он на..уй никому не нужен, Гарри. Так и с Собчак, Это Вы спать не можете, требуете для неё возмездия, а она, как тот неуловимый Джо, ... никому не нужна.
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2 час.
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