Губернатор Курской области сообщил об обстреле электроподстанции в Теткино

По словам губернатора, специалисты приступят к восстановлению, как только позволит ситуация.<strong>Вооруженные силы Украины обстреляли поселок Теткино в Курской области, было зафиксировано пять «прилетов» по электроподстанции, <a href="https://t.
По словам губернатора, специалисты приступят к восстановлению, как только позволит ситуация.<strong>Вооруженные силы Украины обстреляли поселок Теткино в Курской области, было зафиксировано пять «прилетов» по электроподстанции, <a href="https://t.
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