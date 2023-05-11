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Губернатор Курской области сообщил об обстреле электроподстанции в Теткино

По словам губернатора, специалисты приступят к восстановлению, как только позволит ситуация.<strong>Вооруженные силы Украины обстреляли поселок Теткино в Курской области, было зафиксировано пять «прилетов» по электроподстанции, <a href="https://t.

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