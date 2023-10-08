Нурмагомедов победил Примуса и защитил титул Bellator

В ночь на 8 октября в Сан-Хосе (США) прошел турнир по смешанным единоборствам Bellator 300. В главном противостоянии ивэнта в клетку вышел непобежденный атлет из России Усман Нурмагомедов, его соперником стал американец Брент Примус.