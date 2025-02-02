А ведь когда-то "Оскар" был нормальной наградой: Как русский подвиг получил американскую премию

А ведь когда-то "Оскар" был нормальной наградой, получить которую было не стыдно, а почётно. Как русский подвиг во время Великой Отечественной войны заслужил престижную американскую кинопремию?В последние дни тема отечественного кинематографа неразрывно связана с историческим фактом - Юрий (Юра) Борисов стал первым русским актёром, выдвинутым на получение премии "Оскар" (в номинации "лучший актёр второго плана").