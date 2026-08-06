Успение матери Богородицы. Что можно и что нельзя делать 7 августа 2026 года

7 августа 2026 года отмечается успение праведной Анны, матери Пресвятой Богородицы. В этот день в Русской традиции её называли Анна Летняя, а также Анна-холодница или Зимоуказательница, поскольку по погоде утра судили о предстоящей зиме.
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