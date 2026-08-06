FiNE NEWS
ГлавнаяНовостиШоубизнесСпортПолезноИнтересноТехно
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

FiNE NEWS

2 088 подписчиков

Успение матери Богородицы. Что можно и что нельзя делать 7 августа 2026 года

7 августа 2026 года отмечается успение праведной Анны, матери Пресвятой Богородицы. В этот день в Русской традиции её называли Анна Летняя, а также Анна-холодница или Зимоуказательница, поскольку по погоде утра судили о предстоящей зиме.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии