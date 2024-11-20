В США сторонников Трампа назвали террористами

Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях США (FEMA) рассматривает сторонников победившего на президентских выборах Дональда Трампа как «внутренних террористов», сообщил председатель комитета по надзору и подотчетности палаты представителей США, республиканец от штата Кентукки Джеймс Комер.
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