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Русская весна

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В США сторонников Трампа назвали террористами

В США сторонников Трампа назвали террористами

Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях США (FEMA) рассматривает сторонников победившего на президентских выборах Дональда Трампа как «внутренних террористов», сообщил председатель комитета по надзору и подотчетности палаты представителей США, республиканец от штата Кентукки Джеймс Комер.

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