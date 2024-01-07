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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ромен Грожан: «Эгоистично откладываю тесты «Мерседеса», чтобы опробовать новое поколение машин «Ф-1»

Ромен Грожан попал в страшную аварию на Гран-при Бахрейна-2020 – гонка стала для француза последней в «Формуле-1» в составе «Хааса».

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