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Результат матча РФ - Бразилия по волейболу на ОИ не будут пересматривать

Результат матча РФ - Бразилия по волейболу на ОИ не будут пересматривать

Результат матча ¼ финала Олимпийских соревнований в Токио между женскими командами РФ и Бразилии не станут пересматривать после временного отстранения бразильской волейболистки Тандары Кайшеты, которую подозревают в нарушении антидопинговых правил.

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