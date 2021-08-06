Результат матча РФ - Бразилия по волейболу на ОИ не будут пересматривать

Результат матча ¼ финала Олимпийских соревнований в Токио между женскими командами РФ и Бразилии не станут пересматривать после временного отстранения бразильской волейболистки Тандары Кайшеты, которую подозревают в нарушении антидопинговых правил.
Результат матча ¼ финала Олимпийских соревнований в Токио между женскими командами РФ и Бразилии не станут пересматривать после временного отстранения бразильской волейболистки Тандары Кайшеты, которую подозревают в нарушении антидопинговых правил.
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