Легендарный Mercedes W124 празднует 40-летний юбилей – вот за что его любят

Mercedes W124. Фото Mercedes Сегодня, 26 ноября 2024 года, с момента официального анонса седана Mercedes W124, ставшего в последствии одним из самых легендарных автомобилей в истории автопрома, исполнилось ровно 40 лет.
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