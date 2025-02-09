За ночь в огне погибли четверо южноуральцев

За одну ночь в Челябинской области на пожарах погибли четыре человека. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, два резонансных и похожих инцидента произошли в ночь на воскресенье, 9 февраля, на Южном Урале.