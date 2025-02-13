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Трамп выступил в Белом доме после переговоров с Путиным и Зеленским

Трамп выступил в Белом доме после переговоров с Путиным и Зеленским

Трамп выступил в Белом доме после переговоров с Путиным и Зеленским.Главное из заявлений американского лидера:• прекращение огня на Украине может состояться "в недалеком будущем";• Трамп считает маловероятным возвращение Украины к границам 2014 года.

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