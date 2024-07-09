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ГД поддержит расширение перечня нарушений для выдворения мигрантов

ГД поддержит расширение перечня нарушений для выдворения мигрантов

По ряду статей выдворять будут оперативно — без решения суда.Зыков Кирилл/Агентство «Москва»--> Госдума поддержит законопроект о выдворении мигрантов из страны за правонарушения ещё по 20 статьям КоАП, сообщил 9 июля спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

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Комментарии
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СК
Степан Капуста
Пока это только &quot;буря в стакане воды&quot;. Пошумят власть предержащие на эту тему и заметут её под ковер. Они помнят Кондопогу? Сомнительно.
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12 час.

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