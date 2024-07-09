ГД поддержит расширение перечня нарушений для выдворения мигрантов

По ряду статей выдворять будут оперативно — без решения суда.Зыков Кирилл/Агентство «Москва»--> Госдума поддержит законопроект о выдворении мигрантов из страны за правонарушения ещё по 20 статьям КоАП, сообщил 9 июля спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
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