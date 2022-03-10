Зарема критикует РПЛ: «Никаких мер по поддержке российского футбола. Неприемлемый подход»

Зарема Салихова раскритиковала руководителей российского футбола. «Время идет, экономическая ситуация ухудшается, клубы лишаются спонсоров, игроков и тренеров, а мы до сих пор не увидели никаких шагов и мер по поддержке российского футбола.

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