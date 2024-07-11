Певицу Алсу обвинили в том, что она винит во всем Решетову, а не мужа

Развод певицы Алсу заставил многих высказаться об этой ситуации. Разговоры вокруг развода певицы Алсу и Яна Абрамова разгорелись с новой силой, вызвав ожесточенные дискуссии: некоторые выражают поддержку артистке, в то время как другие отстаивают интересы ее бывшего мужа, призывая дать ему шанс на исправление.