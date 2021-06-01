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Гудкову-младшему грозит 5 лет тюрьмы

Гудкову-младшему грозит 5 лет тюрьмы

41-летний Дмитрий Гудков (бывший депутат Госдумы РФ от партии "Справедливая Россия", экс-кандидат в депутаты ГД от партии "Яблоко", соучредитель Фонда поддержки свободных СМИ - вместе с Ильёй Пономарёвым, сооснователь коалиции "Объединённые демократы" - вместе с Максимом Кацем, cооснователь несостоявшейся "Партии перемен" - вместе с Ксенией Собчак) после обыска задержан в качестве подозреваемого по уголовному делу о причинении имущественного ущерба путём обмана или злоупотребления доверием с особо крупным ущербом.

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