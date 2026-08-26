Аргументы и Факты
ЛентаПолитикаОбществоДеньгиКультураСпортВопрос-ответЗдоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы и Факты

49 432 подписчика

Профессор Абанкина рассказала о переходе на новую систему обучения в вузах

Профессор Абанкина рассказала о переходе на новую систему обучения в вузах

После отказа от привычной схемы «бакалавриат — магистратура» бакалавриат и специалитет объединят в единый уровень высшего образования, а срок обучения составит от четырёх до шести лет в зависимости от программы, рассказала в эфире Радио «Комсомольская правда» профессор Института развития образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии