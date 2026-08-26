Профессор Абанкина рассказала о переходе на новую систему обучения в вузах

После отказа от привычной схемы «бакалавриат — магистратура» бакалавриат и специалитет объединят в единый уровень высшего образования, а срок обучения составит от четырёх до шести лет в зависимости от программы, рассказала в эфире Радио «Комсомольская правда» профессор Института развития образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина.