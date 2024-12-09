Вышел ролик о работе над фильмом «Балерина» по «Джону Уику»

Кинокомпания Lionsgate опубликовала ролик о работе над боевиком «Балерина» по «Джону Уику». В ролике показали немного свежих кадров шоу и некоторых людей, принимающих участие в проекте, включая ушедшего из жизни Лэнса Реддика, который в «Балерине» вновь сыграл Харона.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии