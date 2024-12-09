Мода и Шоу-бизнес
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Мода и Шоу-бизнес

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  • Elena Dmitrieva
    Натали красивая женщина, вот эту некрасивую , похожую на трансгендера, губастую хохлядь и взбесило.Правда открылась:...
  • лилия дрогочинская (Титова)
    "...Он вечно молод и соблазнителен!" пишет автор... Неужели кто-то " соблазняется"?!Высокомерный деду...
  • лилия дрогочинская (Титова)
    Это неправильно! Чтобы какой-то развязный клоун получал такие деньги за свои кривляния!,,,Никита Кологривый...

Вышел ролик о работе над фильмом «Балерина» по «Джону Уику»

Вышел ролик о работе над фильмом «Балерина» по «Джону Уику»

Кинокомпания Lionsgate опубликовала ролик о работе над боевиком «Балерина» по «Джону Уику». В ролике показали немного свежих кадров шоу и некоторых людей, принимающих участие в проекте, включая ушедшего из жизни Лэнса Реддика, который в «Балерине» вновь сыграл Харона.

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