Вышел ролик о работе над фильмом «Балерина» по «Джону Уику»

Кинокомпания Lionsgate опубликовала ролик о работе над боевиком «Балерина» по «Джону Уику». В ролике показали немного свежих кадров шоу и некоторых людей, принимающих участие в проекте, включая ушедшего из жизни Лэнса Реддика, который в «Балерине» вновь сыграл Харона.