Франция и Британия начали планировать признание Палестины

Франция и Великобритания начали планировать признание Палестины. Страны обсуждают, возможно ли сделать это уже в июне 2025 года, к организуемой под эгидой ООН международной конференции по реализации плана «два государства для двух народов», пишет газета The Guardian.
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