В Сочи появится карта местного Она объединит банковские, социальные, транспортные, медицинские и скидочные программы.
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В Сочи появится карта местного Она объединит банковские, социальные, транспортные, медицинские и скидочные программы.