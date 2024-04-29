Ученые утверждают, что нашли простой способ увеличить жизнь

Эта привычка, по подсчетам ученых, сокращает вероятность смерти на 24%. Увеличить продолжительность жизни можно, если следовать некоторым привычкам, — и речь не только об отказе от алкоголя и курения, и правильном рационе питания.
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