Представителям рабочих профессий в Карелии будут бесплатно выделять земельные участки

Соответствующий законопроект приняли депутаты Законодательного собрания Карелии. Ранее в Карелии землю на селе и в малых городах под ИЖС могли получить специалисты с высшим образованием – врачи, учителя, воспитатели и другие.
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