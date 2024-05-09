Неубедительные данные свидетельствуют о том, что цинк может помочь сократить продолжительность симптомов ОРВИ

Новый обзор показал, что прием цинка может помочь сократить продолжительность симптомов простуды примерно на два дня, но доказательства не являются окончательными, и потенциальные преимущества должны быть сбалансированы с побочными эффектами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии