Индия может выступить посредником между Украиной и Россией — политолог США

У Индии есть шанс проявить дипломатическое мастерство и выступить посредником в конфликте России и Украины, пишет американский журналист и политолог, один из самых влиятельных и популярных в США аналитиков Фарид Захария 12 октября для India Today.
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