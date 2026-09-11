Подмосковный врач Гасанова: онемение рук и ног – опасный знак при головной боли

Головная боль остается одной из самых распространенных причин записи на прием к неврологу. О современных подходах к диагностике и лечению этого состояния рассказала заведующая неврологическим отделением обособленного структурного подразделения № 1 Подольской областной клинической больницы Заира Гасанова.