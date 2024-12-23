Шрирам Кришнан назначен старшим политическим советником Трампа по искусственному интеллекту

Вступающий в должность президента США Дональд Трамп подтвердил сообщения о том, что Шрирам Кришнан, до недавнего времени генеральный партнер Andreessen Horowitz (a16z), займет пост старшего советника по вопросам политики в области ИИ в Управлении по научно-технической политике Белого дома.