«Ростелеком» забрал контракт на обслуживание воронежских весогабаритных рамок

«Ростелеком» стал единственным участником аукциона. Теперь ему, как подрядчику, предстоит взять на себя обязанности по созданию абонентского интерфейса, виртуальной части сети и организации линии от каждой весогабаритной рамки до центра обработки данных, откуда они уже отправятся прямиком в центр видеофиксации ГИБДД.