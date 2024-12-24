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Воронежские новости

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«Ростелеком» забрал контракт на обслуживание воронежских весогабаритных рамок

«Ростелеком» забрал контракт на обслуживание воронежских весогабаритных рамок

«Ростелеком» стал единственным участником аукциона. Теперь ему, как подрядчику, предстоит взять на себя обязанности по созданию абонентского интерфейса, виртуальной части сети и организации линии от каждой весогабаритной рамки до центра обработки данных, откуда они уже отправятся прямиком в центр видеофиксации ГИБДД.

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