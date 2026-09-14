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Кирьяков о Батракове в «Галатасарае»: «21 год – пограничный возраст, когда нужно сразу брать быка за рога. Больше индивидуально играть, искать моменты – тебя покупают, ты должен делать разницу»

Экс-форвард сборной России Сергей Кирьяков оценил игру Алексея Батракова в первых матчах за « Галатасарай ».

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