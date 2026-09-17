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Царьград

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Подрядчик из Кудымкара получил срок за хищение 420 тысяч при ремонте школы

Подрядчик из Кудымкара получил срок за хищение 420 тысяч при ремонте школы

Кудымкарский суд огласил приговор по делу о хищении бюджетных средств при ремонте сельской школы. 44-летний индивидуальный предприниматель осужден за мошенничество в крупном размере, совершенное с использованием служебного положения, информирует краевое управление МВД.

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