Подрядчик из Кудымкара получил срок за хищение 420 тысяч при ремонте школы

Кудымкарский суд огласил приговор по делу о хищении бюджетных средств при ремонте сельской школы. 44-летний индивидуальный предприниматель осужден за мошенничество в крупном размере, совершенное с использованием служебного положения, информирует краевое управление МВД.
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