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«Барыс» три раза подряд обыграл «Нефтехимик», но сегодня идет аутсайдером у букмекеров

«Барыс» примет «Нефтехимик» в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Клуб из Казахстана победил в трех последних личных встречах, в том числе дважды в этом сезоне – 6:5Б и 8:0.

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