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Японский основатель квадробики прокомментировал скандалы в России

Японский основатель квадробики прокомментировал скандалы в России

Основатель техники бега на четвереньках Кеничи Ито обсудил преимущества и потенциальные риски квадробики для общества, подчеркивая, что это занятие способствует физической активности и развитию креативных навыков у детей.

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Как дети  не сойдут с ума, если наши бизнесмены везут в страну курточки с хвостами, крыльями и рогами на капюшоне
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