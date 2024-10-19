Японский основатель квадробики прокомментировал скандалы в России

Основатель техники бега на четвереньках Кеничи Ито обсудил преимущества и потенциальные риски квадробики для общества, подчеркивая, что это занятие способствует физической активности и развитию креативных навыков у детей.
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