Почему в планах Москвы пока нет Харькова

Natalija Osminina

Идти по Харьковской области - это не значит стремиться взять Харьков. И это даже не формирование "санитарной зоны", потому что сколько её не расширяй, ракеты НАТО летят гораздо дальше, и на 300 км. и более. И штурм Харькова в этом раскладе ничего не изменит. СВО пошло по Харьковской области потому что там оказалась ВОЗМОЖНОСТЬ ИДТИ из-за непостроенных Киевом оборонительных сооружений. Куда легче идти- туда СВО и идет. При этом оттягивая ВСУ от Часова Яра на север. Ну и главное- это ИМИДЖ. Сама ПОКАЗАТЕЛЬНАЯ возможность России НАСТУПАТЬ. Запад из-за этого сильно перепугался- и Киев, и США, и Европа и даже Эрдоган.