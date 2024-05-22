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Почему в планах Москвы пока нет Харькова

Почему в планах Москвы пока нет Харькова

Казалось бы, точно нужно брать Харьков – однако гибкость и уникальность российской позиции в том, что для взятия максимального количества территорий ей не обязательно брать их сейчас.

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Комментарии
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Андрей
Если Путин говорит, что Харьков не надо захватывать, зачем, тогда, ВС РФ пытаются всеми правдами и неправдами до него доползти??? Странно.
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4 час.
Natalija Osminina
Идти по Харьковской области - это не значит стремиться взять Харьков.  И это даже  не формирование &quot;санитарной зоны&quot;,  потому что сколько её не расширяй, ракеты НАТО летят гораздо дальше, и на 300 км. и  более.  И штурм Харькова в этом раскладе ничего не изменит.  СВО пошло по Харьковской области  потому что там  оказалась ВОЗМОЖНОСТЬ ИДТИ из-за непостроенных Киевом  оборонительных сооружений. Куда легче идти- туда СВО и идет. При этом оттягивая  ВСУ от Часова Яра на север.  Ну и  главное- это ИМИДЖ. Сама ПОКАЗАТЕЛЬНАЯ возможность  России  НАСТУПАТЬ. Запад из-за этого сильно перепугался- и Киев, и США, и Европа и даже Эрдоган.
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4 час.
Валерий Вавилов
А кто куда ползет? В сутки полк чубатых минусовать- это нужно суметь ползти. Идет планомерный геноцид хохлов- тупо освобождается территория от враждебного населения. Вы уважаемый, куда то спешите? И Харьков не уперся, что бы его штурмовать- кастрюлеголовые сами придут на утилизацию в пригород.
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3 час.

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