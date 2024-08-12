Мошенники начали использовать схему с "Госуслугами" и "Госключом"

"Тестируют" метод на пенсионерах и людях среднего возраста Мошенники придумали новый способ обмана с использованием портала "Госуслуги" и приложения для электронной подписи "Госключ", сообщила координатор платформы "Мошеловка" Евгения Лазарева.
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