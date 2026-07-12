ФСБ рассекретила новую порцию документов о преступлениях бандеровцев на Западном Украине.Со второй половины 1943 года украинские националисты приступили к этническим чисткам и на территории Восточной Галиции (в настоящее время – Ивано-Франковская, Львовская и Тернопольская области), где зверства в отношении польского населения продолжались вплоть до осени 1945 года.
О преступлениях бандеровцев на Западной Украине
Комментарии
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Александр Третьяк
Нужно было не сажать ,а уничтожать
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4 н.
Игорь Максаков
С Хрущёва пошло возрождение бандеровских выплятков повсюду, где бы они не жили. Не зря грузины эту скатину на второй день после похорон выкопали и к дереву посадили (возможно байка, но хотелось бы что так и было, ещё можно прибавить что кладбищенские собаки его абассцали).
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4 н.
ВВ
Владимир Витковский
.., подобное не имеет сроков давности- необходимо находить и уничтожать вместе с опоросом, если эта падаль не жалела детей, то почему их опорос должен жить?! Кто сможет обосновать хоть одну причину этого ? Безнаказанность приводит ко вседозволенности. Неужели и теперь все простим бандеропадали??????????
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4 н.
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