О преступлениях бандеровцев на Западной Украине

Игорь Максаков

С Хрущёва пошло возрождение бандеровских выплятков повсюду, где бы они не жили. Не зря грузины эту скатину на второй день после похорон выкопали и к дереву посадили (возможно байка, но хотелось бы что так и было, ещё можно прибавить что кладбищенские собаки его абассцали).