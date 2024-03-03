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Владимир Путин обратился к участникам Всемирного фестиваля молодёжи

Владимир Путин обратился к участникам Всемирного фестиваля молодёжи

Видеообращение Президента Российской Федерации было опубликовано на официальном сайте КремляГлава государства отметил, что Россия вновь стала хозяйкой такого масштабного молодежного форума, проводя его уже третий раз.

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