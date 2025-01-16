В Кировской области автолюбители поблагодарили полицейских за оказанную в дороге помощь в критической ситуации

В ночь на 9 января следственно-оперативная группа отделения полиции «Шабалинское» межмуниципального отдела МВД России «Котельничский» возвращались на автомобиле на место службы после выезда в один из населённых пунктов района.
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