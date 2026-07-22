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При капремонте дома на Садовой, 22/2 обнаружен декор XIX века, скрытый под бетоном

При капремонте дома на Садовой, 22/2 обнаружен декор XIX века, скрытый под бетоном

"Специалисты ведут очень сложную и кропотливую работу, чтобы воссоздать исчезнувшие детали. Иногда в процессе ремонта они делают настоящие открытия, как в случае с домом на углу Садовой и переулка Крылова.

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