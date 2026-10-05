В США так и не смогли казнить 50-летнюю Кристу Пайк

Она 32 года просидела в камере смертников за убийство сверстницы, когда они обе еще учились в школе. Вчера Криста должна была стать первой за 200 с лишним лет женщиной, казненной в Теннесси, но процедура приведения приговора в исполнение сорвалась.
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Какая то злоба НЕ людская!... Вполне вероятно, что кто то из окружения, "потерпевшей стороны".... ОРГАЗМ испытывает, глядя на ужастне страдания... людей, которые не из их "окружения".