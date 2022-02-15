В Республике Алтай сотрудники ГИБДД приняли участие в тактико-специальных учениях по ликвидации последствий ДТП

В рамках исполнения поручения правительственной комиссии по безопасности дорожного движения, сегодня проведены тактико-специальные учения по ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия, с участием сотрудников МЧС, ГИБДД, Центра медицины катастроф, а также единой диспетчерской службы - 112.