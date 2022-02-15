В Республике Алтай сотрудники ГИБДД приняли участие в тактико-специальных учениях по ликвидации последствий ДТП

В рамках исполнения поручения правительственной комиссии по безопасности дорожного движения, сегодня проведены тактико-специальные учения по ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия, с участием сотрудников МЧС, ГИБДД, Центра медицины катастроф, а также единой диспетчерской службы - 112.
Происшествия8 подписчиков
Популярные статьи
- Офицеры СК России продолжают оказывать помощь гражданам, прибывшим из ДНР и ЛНР
- Время помогать, потому что «МыВместе»: студент Московской академии СК России организовал сбор помощи для жителей Донбасса
- Подведены итоги работы военных следственных органов Следственного комитета Российской Федерации в 2021 году
Свежие комментарии