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Царьград

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Юрий Зайцев объявил о помощи жителям Марий Эл при строительстве домов

Юрий Зайцев объявил о помощи жителям Марий Эл при строительстве домов

Власти Марий Эл начинают поддержку граждан, пострадавших от недобросовестных подрядчиков в строительстве.

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