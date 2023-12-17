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Кроссовер Alfa Romeo получит название Milano

Кроссовер Alfa Romeo получит название Milano

Новый кроссовер итальянской марки Alfa Romeo будет называться Milano. Об этом сообщает motor1.com. По данным портала, модель получила такое название в честь города Милан, где зародилась компания Alfa Romeo.

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