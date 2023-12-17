Кроссовер Alfa Romeo получит название Milano

Новый кроссовер итальянской марки Alfa Romeo будет называться Milano. Об этом сообщает motor1.com. По данным портала, модель получила такое название в честь города Милан, где зародилась компания Alfa Romeo.
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