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В ЕС разбили мечты Зеленского о членстве Украины: "Это просто невозможно"

Киеву не видать вступления в ЕС в ближайшее время — об этом снова заявили на Западе. Министр Австрии по делам Европы Клаудия Бауэр отметила, что сценария, при котором Украина может стать полноправным членом Евросоюза, не существует.

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