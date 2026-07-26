В ЕС разбили мечты Зеленского о членстве Украины: "Это просто невозможно"

Киеву не видать вступления в ЕС в ближайшее время — об этом снова заявили на Западе. Министр Австрии по делам Европы Клаудия Бауэр отметила, что сценария, при котором Украина может стать полноправным членом Евросоюза, не существует.
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